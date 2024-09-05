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Общество ,  
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В Бишкеке эвакуировали аэропорт из-за сообщения о бомбе

Аэропорт в Бишкеке
Аэропорт в Бишкеке (Фото: Gleb Osokin / Wikipedia)

Из аэропорта Манас в Бишкеке эвакуировали людей после сообщения о заложенной бомбе, сообщило агентство 24.kg со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Sputnik Кыргызстан» опубликовал кадры толпы, стоящей с чемоданами у входа в аэропорт.

Регистрацию на рейсы приостановили, однако посадка и взлет самолетов проходят в штатном режиме, уточнило агентство. Информация о бомбе поступила около 17:00 по местному времени (14:00 мск).

На момент публикации материала в табло аэропорта не внесены изменения — регистрация на рейсы продолжается.

В аэропорту Екатеринбурга из-за криков о бомбе произошла давка
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В предыдущий раз сообщение о бомбе поступило на почту аэропорта две недели назад, 22 августа. Тогда взрывное устройство не было обнаружено, аэропорт продолжил работу.

В начале августа в международном аэропорту Екатеринбурга Кольцово произошла массовая давка из-за ложных криков о бомбе и выстрелах. Пострадали два человека.

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Киргизия Бишкек бомба эвакуация
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