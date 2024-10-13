Медведев ответил на идею финна портить машины российских дипломатов
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил «бить финских дипломатов в морду» в ответ на идею сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака повреждать автомобили российских дипломатов.
Солниус-Пастернак в начале октября опубликовал в Х видео машины российского дипломата и написал: «Было бы обидно, если бы проезжавшая строительная машина его поцарапала или кто-то облил бы его красной краской».
Позднее он переопубликовал пост и назвал порчу имущества незаконной, однако добавил: «Еще раз заявляю, что владелец этого автомобиля является сторонником военных преступлений».
«Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года: просто начнем бить финских дипломатов прямо в морду. Каждому представителю дипкорпуса Финляндии — в рыло!» — написал Медведев в телеграм-канале.
Посольство России в Хельсинки назвало твит Салониуса-Пастернака призывом к вандализму, нарушением Венской конвенции и законов Финляндии. Дипломаты подчеркнули, что идея «переходит все границы».
Ученый и ранее отличался «пятничными твитами», пишет Vastaan Sanomat. В конце сентября 2022 года он заявил, что Россия ведет войну против Финляндии, и задался вопросом, следует ли помещать прибывших в страну в связи с частичной мобилизацией российских граждан в «лагеря для интернированных».
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