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Актриса Екатерина Жемчужная опровергла сообщения о перенесенном инсульте

Екатерина Жемчужная
Екатерина Жемчужная (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Актриса московского театра «Ромэн» и народная артистка России Екатерина Жемчужная опровергла сообщения о перенесенном инсульте, подчеркнув, что у нее все хорошо со здоровьем, передает «РИА Новости».

О том, что Жемчужная перенесла инсульт, ранее сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, в середине лета артистка попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи поставили ей диагноз «острый ишемический инсульт», выяснив, что она уже перенесла инфаркт. В настоящее время Жемчужная проходит реабилитацию, утверждает Mash.

«Ничего нет. Я на ногах, хожу, все нормально. Сейчас смотрю в окно на золотую осень», — сказала Жемчужная.

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Екатерина Жемчужная

Екатерине Жемчужной 80 лет. Она окончила театральную студию при театре «Ромэн» и факультет актерского мастерства ГИТИСа, в театре играла в постановках «Мы — цыгане», «Колдовская» и других. Жемчужная также известна по роли Зорицы в телесериале «Вечный зов», по роли цыганки Кармы в ленте «Карнавал» и Розы Саппоро в сериале «Кармелита. Цыганская страсть».

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