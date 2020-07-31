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Муж актрисы Екатерины Жемчужной ответил на сообщения о госпитализации

Екатерина Жемчужная
Екатерина Жемчужная (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Муж народной артистки Екатерины Жемчужной опроверг информацию о госпитализации супруги.

«Нет, у нее все прекрасно», — сообщил РБК Георгий Жемчужный.

О госпитализации актрисы ранее сообщил Telegram-канал Mash. В сообщении говорилось, что у Жемчужной повысилось давление, закружилась и сильно заболела голова, в результате чего ее отвезли в больницу. О госпитализации актрисы также сообщал ТАСС со ссылкой на ее представителя. Дочь артистки говорила каналу «360», что она легла на обследование для профилактики.

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Екатерине Жемчужной 76 лет. В театре «Ромэн» она играла в спектаклях «Мы — цыгане» и «Колдовская любовь». Также Жемчужная известна по роли Зорицы в телесериале «Вечный зов», по роли цыганки Кармы в ленте «Карнавал» и Розы Саппоро в сериале «Кармелита. Цыганская страсть».

Теги: актриса, больница, телесериал, новости
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