В Химках задержали парня, зарезавшего мать

Фото: СК России по Московской области

Силовики задержали 21-летнего жителя Химок по подозрению в убийстве его матери, сообщили РБК в пресс-службе главного управления Следственного комитета по Московской области.

Как установили в ведомстве, 11 октября во время конфликта молодой человек нанес матери несколько ножевых ранений в спину и живот, женщина скончалась в больнице.

На допросе подозреваемый заявил, что убил мать из-за регулярных ссор и претензий женщины из-за отсутствия работы и употребления алкоголя. Следователи завели уголовное дело об убийстве — ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса. По статье грозит до 15 лет заключения.

Ранее, 11 октября, в Башкирии мужчина случайно застрелил отца на охоте. Как рассказали в СК, он целился в лося, но попал в голову родителя, тот скончался на месте происшествия от полученного ранения.