 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Химках задержали парня, зарезавшего мать

Фото: СК России по Московской области
Фото: СК России по Московской области

Силовики задержали 21-летнего жителя Химок по подозрению в убийстве его матери, сообщили РБК в пресс-службе главного управления Следственного комитета по Московской области.

Как установили в ведомстве, 11 октября во время конфликта молодой человек нанес матери несколько ножевых ранений в спину и живот, женщина скончалась в больнице.

На допросе подозреваемый заявил, что убил мать из-за регулярных ссор и претензий женщины из-за отсутствия работы и употребления алкоголя. Следователи завели уголовное дело об убийстве — ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса. По статье грозит до 15 лет заключения.

В Башкирии мужчина случайно застрелил своего отца на охоте
Общество

Ранее, 11 октября, в Башкирии мужчина случайно застрелил отца на охоте. Как рассказали в СК, он целился в лося, но попал в голову родителя, тот скончался на месте происшествия от полученного ранения.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Химки задержание уголовное дело новости Следственный комитет
Материалы по теме
Трамп призвал казнить мигрантов за убийство граждан США
Политика
«Известия» узнали о допросе обвиняемого в убийстве Талькова в 1991 году
Общество
Стало известно, где были во время убийства девочек в Тольятти их родители
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
МВД объявило в розыск блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в снегОбщество, 13:36
Овечкин отправил судью на скамейку запасных в матче НХЛСпорт, 13:28
Минобороны сообщило о потере ВСУ двух танков Leopard в Курской областиПолитика, 13:28
В Кремле рассказали, что Эрдоган подарил Путину на день рожденияПолитика, 13:24
Актриса Екатерина Жемчужная опровергла сообщения о перенесенном инсультеОбщество, 13:15
В Химках задержали парня, зарезавшего матьОбщество, 13:03
Марокканский бегун с рекордным временем выиграл Московский марафонСпорт, 12:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Медведев призвал «не будить зверя» из-за слов об ударе по ПетербургуПолитика, 12:57
Организатор боя назвал несправедливой победу Бетербиева над БиволомСпорт, 12:43
Во Львове из ресторана выгнали военкомов, пришедших с рейдом на свадьбуПолитика, 12:39
«Это ограбление и позор». Справедлив ли результат боя Бетерибев — БиволСпорт, 12:35
Российская теннисистка выиграла крупный турнир в Китае в парном разрядеСпорт, 12:29
Глава района в Курской области обвинила ВСУ в вывозе сельхозтехникиПолитика, 12:14
Минобороны отчиталось о взятии Михайловки в ДНРПолитика, 12:10