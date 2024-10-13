На востоке Москвы такси насмерть сбило курьера
На востоке Москвы таксист на автомобиле Geely сбил курьера, ехавшего на электровелосипеде, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел на улице Металлургов в районе дома 56. «В результате дорожной аварии доставщик от полученных травм скончался на месте», — говорится в публикации. Сотрудники ведомства и следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее, 19 сентября, в Санкт-Петербурге водитель Kia Rio врезался во встречный автомобиль Volvo. Тот вылетел на тротуар и сбил курьера, стоявшего рядом со своим мопедом. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказали в МВД. Кроме того, автомобиль разбил витрину магазина.
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