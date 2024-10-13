Минобороны сообщило об ударе Су-25 по ВСУ в курском приграничье
Истребители Су-35С Воздушно-космических сил России сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны, передает ТАСС.
Как уточнили в ведомстве, военные ударили по разведанным целям, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены, подчеркнуло министерство.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны ежедневно отчитывается об отражении атак ВСУ в регионе и потерях с украинской стороны.
Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей операции ВСУ «создание буферной зоны», а в начале сентября заявил, что украинские войска намерены удерживать захваченные территории в течение «неопределенного срока». Президент России Владимир Путин назвал действия Украины «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».
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