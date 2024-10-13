МИД Израиля решил не отменять объявление генсека ООН персоной нон грата
Израиль не планирует отменять решение об объявлении персоной нон грата генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, заявил министр иностранных дел страны Исраэль Кац в Х.
По его словам, проведенный опрос показал, что 87% населения Израиля поддерживают это решение. «Гутерриш может и дальше пытаться собирать подписи в свою поддержку в ООН — решение не изменится», — написал Кац.
МИД Израиля объявил Гутерриша персоной нон грата 2 октября, отметив, что тот «не заслуживает» права «ступить на израильскую землю», поскольку отказался осудить ракетную атаку Ирана и нападение ХАМАС в октябре 2023 года. Кац обвинил генсека ООН в поддержке ХАМАС, «Хезболлы», йеменских хуситов, а также Ирана.
Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку ответом на убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана, которые погибли при атаке на штаб группировки 27 сентября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный удар «большой ошибкой» и пообещал, что Тегеран «заплатит за это».
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