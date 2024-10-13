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Палестино-израильский конфликт ,  
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МИД Израиля решил не отменять объявление генсека ООН персоной нон грата

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Израиль не планирует отменять решение об объявлении персоной нон грата генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, заявил министр иностранных дел страны Исраэль Кац в Х.

По его словам, проведенный опрос показал, что 87% населения Израиля поддерживают это решение. «Гутерриш может и дальше пытаться собирать подписи в свою поддержку в ООН — решение не изменится», — написал Кац.

МИД Израиля объявил Гутерриша персоной нон грата 2 октября, отметив, что тот «не заслуживает» права «ступить на израильскую землю», поскольку отказался осудить ракетную атаку Ирана и нападение ХАМАС в октябре 2023 года. Кац обвинил генсека ООН в поддержке ХАМАС, «Хезболлы», йеменских хуситов, а также Ирана.

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Антониу Гуттериш

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку ответом на убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана, которые погибли при атаке на штаб группировки 27 сентября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный удар «большой ошибкой» и пообещал, что Тегеран «заплатит за это».

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Израиль Антониу Гутерриш ООН персона нон грата
Антониу Гутерриш фото

Антониу Гутерриш

генеральный секретарь ООН
30 апреля 1949 года
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