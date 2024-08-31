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В Подмосковье мужчина отказался платить за поездку и избил водителя такси

В Подмосковье мужчина отказался платить за поездку и избил водителя такси
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Подмосковная полиция разыскивает мужчину, который избил водителя такси и скрылся, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

По его данным, водитель такси 30 августа написал заявление на пассажира, который избил его в результате конфликта. «Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание правонарушителя», — добавили в ведомстве.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Видео конфликта первым опубликовал телеграм-канал «112». По его данным, пассажир в конце поездки отказался платить за услугу. Как пишет телеграм-канал Baza, за поездку из Долгопрудного в Люберцы он должен был 1,8 тыс. руб. Между мужчинами начался словесный конфликт, после чего пассажир предложил выйти на улицу и «разобраться». Таксист отказался и назвал клиента «кидалой». Когда водитель отъезжал, мужчина ударил его по лицу ногой — таксист потерял управление и столкнулся с машиной.

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