Камала Харрис показала справку о состоянии своего здоровья

Публикация данных о состоянии здоровья — давняя политическая традиция кандидатов на пост президента США. В справке 59-летней Харрис говорится, что она ведет здоровый и активный образ жизни, а ее медосмотр «ничем не примечателен»

Камала Харрис (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, согласно негласной политической традиции, опубликовала заключение ее лечащего врача Джошуа Р. Симмонса о состоянии здоровья, в которой говорится, что 59-летняя женщина «обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента».

Также в заключении сказано, что Харрис придерживается «очень здоровой диеты» и ведет здоровый, активный образ жизни. Ее последний медицинский осмотр в апреле был «ничем не примечательным», уточнил Симмонс.

Фото: The White House Фото: The White House

По его словам, вице-президент в течение последних трех лет проходила курс аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ, метод лечения аллергии, заключающийся в десенсибилизации организма к небольшим дозам аллергена. — РБК), что помогло облегчить симптомы ее сезонной аллергии и означает, что ей больше не требуются лекарства, за исключением эпизодических препаратов от ринита.

Как отмечает Bloomberg, публикуя эти данные, Харрис следует древней политической традиции, когда кандидаты от обеих партий раскрывают состояние своего здоровья во время предвыборной гонки. 78-летний кандидат от Республиканцев Дональд Трамп еще в августе говорил, что был бы «очень рад» опубликовать свои медицинские записи, но с тех пор отклоняет запросы СМИ по этому вопросу, пишет агентство.

В случае избрания Трамп к концу своего срока станет старейшим человеком, когда-либо занимавшим пост президента США, опередив Байдена, которому в ноябре исполнится 82 года, на несколько месяцев. В последний раз Трамп публиковал данные о состоянии своего здоровья в прошлом году; в справке говорилось, что он находится в «отличном здравии», результаты физических осмотров в пределах нормы, а результаты когнитивных тестов — «исключительные».

Сам Трамп ранее неоднократно критиковал действующего президента США Джо Байдена, отмечая, что его физическое и психическое здоровье ухудшается, так же как и состояние всей страны. «Нечестный Джо Байден должен пройти когнитивный тест. Может быть, так мы сможем выяснить, почему он принимает такие ужасные решения. Я сдал два и оба успешно (без ошибок)», — говорил республиканец в феврале.

В последние годы Байден не раз допускал оговорки, также его неоднократно замечали со шпаргалками. В конце июня, пока Байден еще был кандидатом от Демпартии на пост президента, у него состоялись дебаты с Трампом. Действующий президент выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался. После дебатов был проведен опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену.

Провальное выступление президент объяснил усталостью из-за нескольких перелетов перед дебатами, а менее чем через месяц объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента.