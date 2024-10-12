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Выборы президента США ,  
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Камала Харрис показала справку о состоянии своего здоровья

Камала Харрис опубликовала справку врача о своем здоровье
Сюжет
Выборы президента США
Публикация данных о состоянии здоровья — давняя политическая традиция кандидатов на пост президента США. В справке 59-летней Харрис говорится, что она ведет здоровый и активный образ жизни, а ее медосмотр «ничем не примечателен»
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, согласно негласной политической традиции, опубликовала заключение ее лечащего врача Джошуа Р. Симмонса о состоянии здоровья, в которой говорится, что 59-летняя женщина «обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента».

Также в заключении сказано, что Харрис придерживается «очень здоровой диеты» и ведет здоровый, активный образ жизни. Ее последний медицинский осмотр в апреле был «ничем не примечательным», уточнил Симмонс.

Фото: The White House
Фото: The White House
Фото: The White House
Фото: The White House
Фото: The White House
Фото: The White House

По его словам, вице-президент в течение последних трех лет проходила курс аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ, метод лечения аллергии, заключающийся в десенсибилизации организма к небольшим дозам аллергена. — РБК), что помогло облегчить симптомы ее сезонной аллергии и означает, что ей больше не требуются лекарства, за исключением эпизодических препаратов от ринита.

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Как отмечает Bloomberg, публикуя эти данные, Харрис следует древней политической традиции, когда кандидаты от обеих партий раскрывают состояние своего здоровья во время предвыборной гонки. 78-летний кандидат от Республиканцев Дональд Трамп еще в августе говорил, что был бы «очень рад» опубликовать свои медицинские записи, но с тех пор отклоняет запросы СМИ по этому вопросу, пишет агентство.

В случае избрания Трамп к концу своего срока станет старейшим человеком, когда-либо занимавшим пост президента США, опередив Байдена, которому в ноябре исполнится 82 года, на несколько месяцев. В последний раз Трамп публиковал данные о состоянии своего здоровья в прошлом году; в справке говорилось, что он находится в «отличном здравии», результаты физических осмотров в пределах нормы, а результаты когнитивных тестов — «исключительные».

Сам Трамп ранее неоднократно критиковал действующего президента США Джо Байдена, отмечая, что его физическое и психическое здоровье ухудшается, так же как и состояние всей страны. «Нечестный Джо Байден должен пройти когнитивный тест. Может быть, так мы сможем выяснить, почему он принимает такие ужасные решения. Я сдал два и оба успешно (без ошибок)», — говорил республиканец в феврале.

В последние годы Байден не раз допускал оговорки, также его неоднократно замечали со шпаргалками. В конце июня, пока Байден еще был кандидатом от Демпартии на пост президента, у него состоялись дебаты с Трампом. Действующий президент выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался. После дебатов был проведен опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену.

Провальное выступление президент объяснил усталостью из-за нескольких перелетов перед дебатами, а менее чем через месяц объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента.

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Камала Харрис выборы президента США медосмотр Здоровье Дональд Трамп
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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