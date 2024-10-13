На Камчатке возбудили дело после отравления более десяти детей в школе

В городе Елизово в Камчатском крае возбудили уголовное дело после отравления детей в школе, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в телеграм-канале.

По данным ведомства, 11 школьников были госпитализированы с острой кишечной инфекцией, еще несколько детей находятся на амбулаторном лечении после того, как с 9 по 12 октября ели в одной из общеобразовательных школ Елизово. Губернатор Владимир Солодов рассказал, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

По словам главы региона, Роспотребнадзор обнаружил в продукции одного из поставщиков школы сальмонеллу.

Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса), которая предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Доклад о ходе расследования запросил глава СК Александр Бастрыкин.

В начале октября массовое отравление произошло в спортивной школе в Якутии. В больницу поступили 30 детей в возрасте от 8 до 12 лет, из них 27 были госпитализированы. По факту произошедшего также возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК.