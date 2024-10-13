Сийярто заявил, что не получал данных о подготовке покушения на Орбана
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не получал данных о том, что на премьер-министра страны Виктора Орбана готовилось покушение. Об этом он сам заявил «РИА Новости».
«Мне не известно о такой попытке», — сказал министр.
При этом он отметил, что на премьера, правительство и всю страну «идут постоянные атаки в юридическом, финансовом и политическом плане» из-за позиции Будапешта по Украине, проблем миграции и гендерной политики.
«По поводу попытки убийства у меня нет информации», — подчеркнул Сийярто.
Несколькими днями ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что его страна получала информацию о подготовке покушения на Орбана.
Виктор Орбан критикует поддержку Украины со стороны Запада и является противником ее вступления в Евросоюз и НАТО. Он выступает за прекращение огня и начало мирных переговоров. В частности, в июле политик посетил Украину, Россию и Китай с «мирной миссией», что вызвало критику со стороны других европейских политиков. По словам венгерского премьера, он неоднократно предлагал ЕС сценарии дипломатического урегулирования, но «это никого не интересовало».
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