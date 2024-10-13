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Политика ,  
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Сийярто заявил, что не получал данных о подготовке покушения на Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не получал данных о том, что на премьер-министра страны Виктора Орбана готовилось покушение. Об этом он сам заявил «РИА Новости».

«Мне не известно о такой попытке», — сказал министр.

При этом он отметил, что на премьера, правительство и всю страну «идут постоянные атаки в юридическом, финансовом и политическом плане» из-за позиции Будапешта по Украине, проблем миграции и гендерной политики.

«По поводу попытки убийства у меня нет информации», — подчеркнул Сийярто.

Вице-премьер Сербии рассказал об угрозе покушения на Орбана
Политика
Виктор Орбан

Несколькими днями ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что его страна получала информацию о подготовке покушения на Орбана.

Виктор Орбан критикует поддержку Украины со стороны Запада и является противником ее вступления в Евросоюз и НАТО. Он выступает за прекращение огня и начало мирных переговоров. В частности, в июле политик посетил Украину, Россию и Китай с «мирной миссией», что вызвало критику со стороны других европейских политиков. По словам венгерского премьера, он неоднократно предлагал ЕС сценарии дипломатического урегулирования, но «это никого не интересовало».

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Петер Сийярто Виктор Орбан покушение Венгрия Украина Сербия
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Виктор Орбан

политик
31 мая 1963 года
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