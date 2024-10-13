Синоптик предсказал москвичам «глубокую осень» из-за циклона «Хельма»
Москву ждет погружение в «глубокую осень» из-за приюлижения к городу циклона «Хельма», сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Такая погода, по словам Леуса, придет в Москву в понедельник, 14 октября. В столице станет пасмурно и ветрено, начнутся дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом. Температура воздуха упадет до плюс 3 — плюс 5 градусов. По словам Леуса, это «климатическая норма первых дней ноября».
Холода сохранятся в столице и на следующий день, 15 октября, хотя циклон будет смещаться на северо-запад. Погода останется облачной, ожидается порывистый ветер.
Также пройдут кратковременные дожди, ночью и утром они будут сопровождаться мокрым снегом. Температура будет держаться на уровне плюс 6 — плюс 8 градусов, рассказал синоптик.
К 16 октября влияние «Хельмы» на погоду в Москве постепенно ослабнет — небо прояснится, а осадки станут локальными и кратковременными, пообещал Леус. Однако температура воздуха, по его словам, сохранится на том же уровне — плюс 6 — плюс 8 градусов.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее говорила, что полноценный первый снег выпадет в Москве не раньше последней декады октября. Постоянный снежный покров, по ее словам, наиболее вероятно сформируется только к концу ноября.
Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова
«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года
Закрылся единственный европейский филиал МГУ
Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов