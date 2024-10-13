Синоптик предсказал москвичам «глубокую осень» из-за циклона «Хельма»

Москву ждет погружение в «глубокую осень» из-за приюлижения к городу циклона «Хельма», сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Такая погода, по словам Леуса, придет в Москву в понедельник, 14 октября. В столице станет пасмурно и ветрено, начнутся дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом. Температура воздуха упадет до плюс 3 — плюс 5 градусов. По словам Леуса, это «климатическая норма первых дней ноября».

Холода сохранятся в столице и на следующий день, 15 октября, хотя циклон будет смещаться на северо-запад. Погода останется облачной, ожидается порывистый ветер.

Также пройдут кратковременные дожди, ночью и утром они будут сопровождаться мокрым снегом. Температура будет держаться на уровне плюс 6 — плюс 8 градусов, рассказал синоптик.

К 16 октября влияние «Хельмы» на погоду в Москве постепенно ослабнет — небо прояснится, а осадки станут локальными и кратковременными, пообещал Леус. Однако температура воздуха, по его словам, сохранится на том же уровне — плюс 6 — плюс 8 градусов.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее говорила, что полноценный первый снег выпадет в Москве не раньше последней декады октября. Постоянный снежный покров, по ее словам, наиболее вероятно сформируется только к концу ноября.