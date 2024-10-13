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Актер Чабан рассказал о своем состоянии после потери сознания на сцене

Актер Чабан рассказал о своем состоянии после госпитализации во время спектакля

Актер Григорий Чабан, который потерял сознание на сцене петербургского Театра им. Ленсовета и был госпитализирован, рассказал, что чувствует себя нормально.

Он выложил видео на своей странице во «ВКонтакте».

«Все нормально, мне сделали КТ (компьютерную томографию. — РБК), сосуды в порядке, анализы крови, все в порядке», — рассказал актер.

Он объяснил произошедшее психосоматикой. Чабан отметил, что не участвовал в спектакле «Три сестры», во время которого ему стало плохо, с марта и поэтому «перенервничал».

Пресс-службе театра сообщила, что спектакль перенесли на 2 декабря.

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Григорию Чабану 38 лет, он снимался в фильмах «Хармс», «Болевой порог», «Русские на Мариенплац», «Контрибуция» и сериалах «Бывшие», «Почка», «Мерзлая земля».

В Театре им. Ленсовета помимо «Трех сестер» играет в спектаклях «Все мы прекрасные люди» и «Макбет.Кино.» С 2020 года также является актером Большого драматического театра имени Товстоногова.

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Театр Ленсовета Санкт-Петербург актер госпитализация
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