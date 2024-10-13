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Политика ,  
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Захарова прокомментировала видео МИД Испании, на которое попала Москва

Захарова прокомментировала видео МИД Испании, на которое попали кадры из Москвы

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео министерства иностранных дел Испании, которым ведомство поздравило граждан с Днем испанской нации.

Видео начинается кадрами, на которых запечатлен вход в московский Парк Горького, на фоне которого виднеются башни делового центра «Москва-Сити».

«Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

МИД Испании в национальный праздник выложил видео с Парком Горького
Политика
Фото:SpainMFA / X

День испанской нации — ежегодный праздник в Испании. Как принято считать, 12 октября 1492 года испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Америку.

На видео испанского МИДа также есть текст, он начинается со слов: «Страна — это множество вещей. Это способ взаимодействия с миром, в котором живут разнообразные люди. Как дома, так и за рубежом». «12 октября мы празднуем многообразную, доброжелательную Испанию, стремящуюся к прогрессу», — говорится в подписи к ролику.

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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