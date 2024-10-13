Захарова прокомментировала видео МИД Испании, на которое попала Москва
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео министерства иностранных дел Испании, которым ведомство поздравило граждан с Днем испанской нации.
Видео начинается кадрами, на которых запечатлен вход в московский Парк Горького, на фоне которого виднеются башни делового центра «Москва-Сити».
«Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
День испанской нации — ежегодный праздник в Испании. Как принято считать, 12 октября 1492 года испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Америку.
На видео испанского МИДа также есть текст, он начинается со слов: «Страна — это множество вещей. Это способ взаимодействия с миром, в котором живут разнообразные люди. Как дома, так и за рубежом». «12 октября мы празднуем многообразную, доброжелательную Испанию, стремящуюся к прогрессу», — говорится в подписи к ролику.
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