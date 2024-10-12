МИД Испании в национальный праздник выложил видео, на которое попала Москва

МИД Испании в национальный праздник выложил видео с Парком Горького

Фото: SpainMFA / X

Министерство иностранных дел Испании поздравило граждан с Днем испанской нации и опубликовало видео, на которое попали кадры с московским Парком Горького.

Ролик выложили в соцсети Х (ранее Twitter). «12 октября мы празднуем многообразную, доброжелательную Испанию, стремящуюся к прогрессу», — говорится в подписи к видео.

На первом же кадре запечатлен вход в Парк Горького, на фоне виднеются башни делового центра «Москва-Сити».

День испанской нации — ежегодный праздник в Испании. Как принято считать, 12 октября 1492 года испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Америку.