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МИД Испании в национальный праздник выложил видео с Парком Горького

МИД Испании в национальный праздник выложил видео, на которое попала Москва
Фото: SpainMFA / X
Фото: SpainMFA / X

Министерство иностранных дел Испании поздравило граждан с Днем испанской нации и опубликовало видео, на которое попали кадры с московским Парком Горького.

Ролик выложили в соцсети Х (ранее Twitter). «12 октября мы празднуем многообразную, доброжелательную Испанию, стремящуюся к прогрессу», — говорится в подписи к видео.

На первом же кадре запечатлен вход в Парк Горького, на фоне виднеются башни делового центра «Москва-Сити».

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День испанской нации — ежегодный праздник в Испании. Как принято считать, 12 октября 1492 года испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Америку.

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