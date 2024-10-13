В Совбезе Армении допустили переход от пшеницы к рису
Рис может стать стратегическим товаром в Армении вместо пшеницы, это позволило бы экономике страны стать более гибкой. Об этом заявил секретарь армянского Совбеза Армен Григорян за конференции, посвященной транспортно-энергетическому проекту «Перекресток мира», сообщает «РИА Новости».
Политик отметил, что Армении необходимо «приспособиться» к реальности и стать «более гибкой», чтобы другие страны не могли «целиться» в ее стратегические товары.
«Приведу простой пример: мы можем перейти от пшеницы к рису. Пшеница может быть стратегическим товаром, но в какой-то момент мы можем перейти на рис и изменить нашу приспособленность, иметь рис в качестве стратегического товара», — сказал Григорян.
Основным поставщиком пшеницы в Армению является Россия. По данным армянской Таможенной службы, в 2023 году Ереван импортировал 343.6 тыс. тонн пшеницы, доля России — более 99%. При этом экспорт пшеницы из Армении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 96,6%, отмечало Arminfo.
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