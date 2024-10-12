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Экипаж речного трамвая в Москве вытащил из ледяной воды утопающую девушку

Экипаж речного трамвая в Москве вытащил из ледяной воды утопающую девушку
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В ночь на 12 октября экипаж речного трамвая в Москве спас из ледяной воды утопающую девушку, рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сообщает пресс-служба дептранса столицы.

«Во время последнего рейса экипаж «Шмелевки» обнаружил в реке девушку, наши сотрудники незамедлительно оказали ей необходимую помощь. Выражаю им благодарность от имени всего Московского транспорта», — сказал он.

Девушку спасли капитан Алексей Поничев и моторист Данил Писарев. Они как можно близко подплыли к утопающей и подняли ее на борт. В настоящий момент с ней все в порядке.

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Фото:RosgvardOfficial / Telegram

В мае в Санкт-Петербурге автобус не справился с управлением при повороте и упал в реку Мойку. Трое дагестанцев стали свидетелями аварии и пытались докричаться до водителя, но не смогли, после чего прыгнули в воду и начали спасать людей.

В спасении также участвовали капитаны катеров, автомобилисты и туристы, приехавшие на майские праздники в Петербург. Среди них был 10-летний мальчик. Позднее участников спасательной операции наградили, писала «Фонтанка».

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Москва речной транспорт спасение Максим Ликсутов
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