На Москве-реке у теплохода с пассажирами отказал руль
Сотрудники Росгвардии помогли эвакуировать пассажиров потерпевшего бедствие прогулочного теплохода на Москве-реке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Во время очередного рейса у прогулочного судна отказало рулевое управление, что создало угрозу столкновения с другими судами и бетонными укреплениями на берегу. Сигнал с теплохода получили сотрудники ОМОН «Меч», патрулировавшие акваторию Москвы-реки.
Отбуксировать судно не представлялось возможным, поэтому росгвардейцы довели его до ближайшего причала, корректируя курс «путем кантовки носовой части». После всех пассажиров эвакуировали на берег. Никто не пострадал.
В конце мая пресс-служба Росгвардии сообщила, что сотрудник ведомства в Брянске спас ребенка из горящего дома. По словам очевидцев, 14-летняя девочка была сильно напугана и не могла выбраться из пожара самостоятельно. Ей помог эвакуироваться старший сержант полиции Юрий Куварин.
Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении
2 млрд руб.
Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности
Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года
Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео
Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности
Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества
Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз
Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры
Что пьет Петербург во время ПМЭФ. Подробности
Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?