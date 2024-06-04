На Москве-реке у теплохода с пассажирами отказал руль

Фото: RosgvardOfficial / Telegram

Сотрудники Росгвардии помогли эвакуировать пассажиров потерпевшего бедствие прогулочного теплохода на Москве-реке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время очередного рейса у прогулочного судна отказало рулевое управление, что создало угрозу столкновения с другими судами и бетонными укреплениями на берегу. Сигнал с теплохода получили сотрудники ОМОН «Меч», патрулировавшие акваторию Москвы-реки.

Отбуксировать судно не представлялось возможным, поэтому росгвардейцы довели его до ближайшего причала, корректируя курс «путем кантовки носовой части». После всех пассажиров эвакуировали на берег. Никто не пострадал.

В конце мая пресс-служба Росгвардии сообщила, что сотрудник ведомства в Брянске спас ребенка из горящего дома. По словам очевидцев, 14-летняя девочка была сильно напугана и не могла выбраться из пожара самостоятельно. Ей помог эвакуироваться старший сержант полиции Юрий Куварин.