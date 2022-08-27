На стройплощадке в Бутырском районе Москвы погиб человек
В Бутырском районе Москвы на строительной площадке при установке башенного крана погиб один человек, передает пресс-служба столичного управления МЧС.
«По прибытии ПСП (пожарно-спасательного подразделения. — РБК) было установлено, что на строительной площадке жилого дома при установке башенного крана произошло разрушение стрелы. По предварительной информации, погиб один человек», — говорится в сообщении. Сотрудники МЧС проводят эвакуацию других рабочих с крана.
ЧП произошло по адресу: улица Руставели, 14, стр. 1. В пресс-службе компании «ПИК», которая является застройщиком жилого комплекса «Руставели 14», сообщили агентству городских новостей «Москва», что инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности.
«Подрядная организация осуществляла монтаж крана. В результате грубого нарушения техники безопасности один из рабочих этой организации упал, двое других были пристегнуты и их жизни ничего не угрожает», — уточнили в пресс-службе.
Департамент транспорта сообщил в Telegram, что по улице Добролюбова в районе ЧС перекрыто движение.
В октябре 2021 года в Хабаровске в районе улиц Павла Морозова и Вахова на строящуюся поликлинику упал башенный кран, в результате чего один человек погиб, еще один пострадал. Пострадавшего 48-летнего мужчину отправили в реанимацию с черепно-мозговой травмой и переломом голени. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК). Прокуратура организовала проверку.