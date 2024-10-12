БРИКС пообещал Палестине обсудить на саммите ситуацию на Ближнем Востоке
Палестине пообещали, что на октябрьском саммите БРИКС в Казани будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, сообщил РБК посол Палестины в России Абдель Хафиз Нафаль.
«На этом раунде [саммита] БРИКС будут говорить о ситуации на Ближнем Востоке и палестинском вопросе. Они нам пообещали, что сделают это», — сказал он.
Нафаль подчеркнул, что поскольку президент Палестины Махмуд Аббас будет присутствовать на саммите в Казани, то палестинский вопрос точно будет поднят.
Ранее посол заявил, что страна намерена подать заявку на членство в БРИКС после саммита, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Мероприятия пройдут на трех основных площадках: в выставочном центре «Казань Экспо», в Казанской ратуше и Казанском Кремле.
В саммите планируют принять участие главы 24 государств. В целом подтверждения получены от 32 стран, 8 из них будут представлены вторыми и третьими лицами.
Председательство России в БРИКС с 1 января 2024 года проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
БРИКС образовали в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая; первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к союзу присоединилась ЮАР, и организация получила название БРИКС. (ЮАР на английском языке — South African Republic).
С 1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения решили не менять. Россия в 2024 году председательствует в БРИКС.
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