БРИКС пообещал Палестине обсудить на саммите ситуацию на Ближнем Востоке

Джабалия, Сектор Газа (Фото: Mahmoud Issa / Reuters)

Палестине пообещали, что на октябрьском саммите БРИКС в Казани будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, сообщил РБК посол Палестины в России Абдель Хафиз Нафаль.

«На этом раунде [саммита] БРИКС будут говорить о ситуации на Ближнем Востоке и палестинском вопросе. Они нам пообещали, что сделают это», — сказал он.

Нафаль подчеркнул, что поскольку президент Палестины Махмуд Аббас будет присутствовать на саммите в Казани, то палестинский вопрос точно будет поднят.

Ранее посол заявил, что страна намерена подать заявку на членство в БРИКС после саммита, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Мероприятия пройдут на трех основных площадках: в выставочном центре «Казань Экспо», в Казанской ратуше и Казанском Кремле.

В саммите планируют принять участие главы 24 государств. В целом подтверждения получены от 32 стран, 8 из них будут представлены вторыми и третьими лицами.

Председательство России в БРИКС с 1 января 2024 года проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.