Посол Палестины рассказал, когда страна запросит членство в БРИКС
Палестина намерена подать заявку на членство в БРИКС после октябрьского саммита в Казани, заявил на пресс-конференции посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
«После первого нашего участия в саммите мы направим запрос на присоединение к этому объединению. И президент [России] Владимир Путин дал обещание, что сессия будет полностью посвящена Палестине, поэтому у нас самые положительные ожидания от данного саммита», — передает его слова ТАСС.
Нофаль также назвал приглашение на саммит знаком поддержки палестинскому народу.
Объединение БРИК было основано в 2006 году, в него изначально вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2010 году к нему присоединилась ЮАР (South Africa), и объединение стало называться БРИКС.
С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. При этом название объединения осталось прежним.
Сейчас в объединение БРИКС входят десять государств, и еще порядка 30 заинтересованы во вступлении. 20 августа Азербайджан подал официальную заявку на вступление.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор обнародовала список из 23 стран, которые подали формальные заявки на вступление в организацию, включая частично признанную Палестину.
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