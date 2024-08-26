 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Посол Палестины рассказал, когда страна запросит членство в БРИКС

Посол Палестины: запрос на членство в БРИКС направим после саммита в Казани
Абдель Хафиз Нофаль
Абдель Хафиз Нофаль (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Палестина намерена подать заявку на членство в БРИКС после октябрьского саммита в Казани, заявил на пресс-конференции посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

«После первого нашего участия в саммите мы направим запрос на присоединение к этому объединению. И президент [России] Владимир Путин дал обещание, что сессия будет полностью посвящена Палестине, поэтому у нас самые положительные ожидания от данного саммита», — передает его слова ТАСС.

Нофаль также назвал приглашение на саммит знаком поддержки палестинскому народу.

Объединение БРИК было основано в 2006 году, в него изначально вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2010 году к нему присоединилась ЮАР (South Africa), и объединение стало называться БРИКС.

С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. При этом название объединения осталось прежним.

Путин встретился с президентом Палестины. Видео
Политика

Сейчас в объединение БРИКС входят десять государств, и еще порядка 30 заинтересованы во вступлении. 20 августа Азербайджан подал официальную заявку на вступление.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор обнародовала список из 23 стран, которые подали формальные заявки на вступление в организацию, включая частично признанную Палестину.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
БРИКС Палестина саммит БРИКС
Материалы по теме
Путин встретился с президентом Палестины. Видео
Политика
Страны-члены и кандидаты на вступление в БРИКС. Карта
Политика
Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 18:02
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:20
Пожар на Омском НПЗ полностью потушилиОбщество, 21:12
«Волга-Днепр» уведомила Канаду об арбитраже из-за ареста Ан-124 «Руслан»Бизнес, 20:57
Ростову поменяют названиеОбщество, 20:53
Роналду заявил, что не видит себя тренеромСпорт, 20:52
На энергоблоке № 4 Курской АЭС начался плановый ремонтЭкономика, 20:44
Почему Израиль и «Хезболла» решили избежать большой войныПолитика, 20:34
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Сестра Мирры Андреевой выбила вторую ракетку Китая с US OpenСпорт, 20:32
Погранохрана Финляндии задержала троих французов за «прогулку» в РоссиюПолитика, 20:28
Как конфликт на Украине оказался в центре выборов на востоке ФРГПолитика, 20:13
Площадь пожара в Крыму за день выросла в два разаОбщество, 20:08
Суд в Москве заочно приговорил экс-посла Украины в Казахстане к 6 годамПолитика, 19:58
Посол Палестины рассказал, когда страна запросит членство в БРИКСПолитика, 19:47
Первая ракетка России стартовала с победы на US OpenСпорт, 19:46