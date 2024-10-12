Умер актер и режиссер Владимир Светашов

Владимир Светашов (Фото: Омское отделение Союза театральных деятелей России)

В среду, 9 октября, скончался актер и режиссер Владимир Светашов, ему было 67 лет, сообщает пресс-служба Омского Дома актера имени народного артиста РСФСР Сергея Чонишвили.

«С прискорбием сообщаем, что 9 октября 2024 года ушел из жизни актер и режиссер Владимир Николаевич Светашов (член СТД (Союз театральных деятелей. — РБК) России с 1985 года)», — говорится в сообщении.

Соболезнования родным и близким актера выразило также правление Омского регионального отделения СТД. Прощание со Светашовым состоялось накануне.

Владимир Николаевич Светашов родился 17 апреля 1957 года. Он окончил Иркутское театральное училище, а также Ленинградский театральный институт театра, музыки и кинематографии.

Актер служил в Омском государственном академическом театре драмы и драматическом театре «Галерка». Список его театральных работ насчитывает около 15 спектаклей. В наиболее значительные театральные работы артиста входит, в частности, роль Валера в спектакле «Тартюф», также он исполнил роль Саши Панкратова в спектакле «Дети Арбата» и Шервинского в «Днях Турбиных» по М.А. Булгакову.

Кроме работы в театре, Светашов также снимался в кино и сериалах. Фильмография актера состоит из 17 работ в 17 проектах. Так, например, в фильме «Топтуны» он сыграл Джокера, а в «Братанах-3» — начальника командного пункта. Играл он также в сериалах «Апостол» и «Жаркий лед».