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Минздрав сообщил о пяти пострадавших при взрыве на заправке в Грозном

Минздрав сообщил о пяти пострадавших при взрыве на заправке в Грозном
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При взрыве на автозаправке в Грозном пять человек получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Еще четыре человека погибли, среди них двое детей. После произошедшего Управление Следственного комитета по Чечне возбудило уголовное дело (ч. 3 ст. 238 УК России). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Кроме этого, по факту взрыва проверку проводит прокуратура, передает ТАСС.

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Взрыв цистерн с газом произошел днем 12 октября на проспекте Мохаммеда Али в Грозном. Затем в МЧС поступила информация о возникшем впоследствии пожаре, его ликвидировали в 16:09 мск.

Как писал телеграм-канал «112», взрыв произошел на заправке «Лидер». По информации ТАСС, цистерна с взорвавшейся автозаправки отлетела на несколько сотен метров и повредила угол жилого дома.

Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

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