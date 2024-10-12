Минздрав сообщил о пяти пострадавших при взрыве на заправке в Грозном
При взрыве на автозаправке в Грозном пять человек получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Еще четыре человека погибли, среди них двое детей. После произошедшего Управление Следственного комитета по Чечне возбудило уголовное дело (ч. 3 ст. 238 УК России). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Кроме этого, по факту взрыва проверку проводит прокуратура, передает ТАСС.
Взрыв цистерн с газом произошел днем 12 октября на проспекте Мохаммеда Али в Грозном. Затем в МЧС поступила информация о возникшем впоследствии пожаре, его ликвидировали в 16:09 мск.
Как писал телеграм-канал «112», взрыв произошел на заправке «Лидер». По информации ТАСС, цистерна с взорвавшейся автозаправки отлетела на несколько сотен метров и повредила угол жилого дома.
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