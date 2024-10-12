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Политика ,  
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В центре Кишинева прошел марш «обманутых пенсионеров»

В столице Молдавии Кишиневе прошла демонстрация против бедности, получившая неофициальное название «Марш голодных» или «Марш обманутых пенсионеров», передают Sputnik и RT с места событий. Крупнейшие молдавские СМИ о проведении марша не сообщают.

Как отмечает RT, люди вышли на улицы с плакатами и пустыми кастрюлями. Они скандировали: «Долой Майю Санду!», «Позор PAS!», «За Молдову без ЕС!». Стартовало шествие от здания Конституционного суда в центре Кишинева, протестующие направлялись к офису правящей партии PAS («Партия действия и солидарности»), однако полиция их туда не пустила.

Организатором демонстрации выступил оппозиционный блок «Победа — Виктория». Представитель блока Юрий Витнянский в разговоре со Sputnik пояснил, что с наступлением холодов граждане вновь начинают экономить на продуктах питания из-за высокой стоимости коммунальных услуг. «Проблема становится все более и более актуальной. Поэтому сегодня проводим именно «марш голодных» с пустыми кастрюлями и ложками», — сказал Витрянский.

Молдавия считается одной из беднейших стран Европы. В апреле она заняла 97-е место в рейтинге Global Finance среди 190 стран мира по уровню ВВП на душу населения ($17,9 тыс. на одного жителя).

О создании предвыборного блока «Победа — Виктория» 21 апреля объявили молдавский бизнесмен Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Первый съезд прошел в Москве. На нем Шор обвинил Санду в узурпации власти и назвал республику «захваченным государством».

В августе ЦИК Молдавии отклонила заявку блока «Победа — Виктория» на участие в предстоящих 20 октября президентских выборах и референдуме по интеграции в ЕС. Незадолго до этого блок выдвинул кандидатом в президенты депутата Василия Болю. В последний день подачи заявок ЦИК также отклонил его кандидатуру.

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Молдавия бедность пенсионеры Майя Санду Илан Шор марш
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