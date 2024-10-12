ТАСС узнал цель напавших на полицейских в Ингушетии

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Открывшие стрельбу по машине с полицейскими в Ингушетии, предположительно, собирались убить заместителя главы Центра «Э» МВД по республике Адама Хамхоева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Как предполагается, целью напавших являлся заместитель руководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адам Хамхоев», — рассказал собеседник.

Нападение произошло накануне в Назрани около 21:40. Неизвестные открыли стрельбу возле пересечения федеральной автодороги «Кавказ» и автодороги Назрань — Магас. Злоумышленники скрылись на Lada 2115, которую позже нашли сожженной.

В результате погибли три человека, в том числе полицейский.

Следователи завели уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК).

По данным Baza, это пятое покушение на Хамхоева, во время двух предыдущих он был ранен. «Коммерсантъ» называет его потерпевшим по ряду уголовных дел, в том числе об убийстве в 2019 году начальника ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.