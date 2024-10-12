В Москве закончился сезон работы фонтанов

Фото: АГН «Москва»

В Москве завершили сезон работы фонтанов, сообщает пресс-служба городского хозяйства.

Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что архитектурные сооружения начали готовить к зиме. Коммунальщики последовательно отключат насосы, чтобы не произошел гидроудар. Потом из фонтанов выливают воду. На некоторых из них процедура занимает до нескольких суток — например, из светодинамического фонтана в Парке Горького вода уходит примерно за шесть дней.

«Специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки», — сообщил Петр Бирюков.

После фонтаны законсервируют на период холодов. На архитектурные сооружения со сложными коммуникациями и декоративными элементами поставят щиты и надувные купола.

Плавающие фонтаны, например на Обводном канале и в Братеевском пруду, полностью разберут. Сухие фонтаны — те, у которых нет видимой чаши, а вода бьет из тротуара, — в парках и на площадях закроют защитными экранами.

Зимой их будут готовить к весеннему открытию. Специалисты при необходимости заменят насосное оборудование, фильтры, проведут ремонт коммуникаций и диагностику гидравлических систем.