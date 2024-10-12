 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

В Москве закончился сезон работы фонтанов

Сюжет
Новости Москвы
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Москве завершили сезон работы фонтанов, сообщает пресс-служба городского хозяйства.

Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что архитектурные сооружения начали готовить к зиме. Коммунальщики последовательно отключат насосы, чтобы не произошел гидроудар. Потом из фонтанов выливают воду. На некоторых из них процедура занимает до нескольких суток — например, из светодинамического фонтана в Парке Горького вода уходит примерно за шесть дней.

«Специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки», — сообщил Петр Бирюков.

После фонтаны законсервируют на период холодов. На архитектурные сооружения со сложными коммуникациями и декоративными элементами поставят щиты и надувные купола.

МЧС предупредило москвичей о заморозках и снеге на выходных
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Плавающие фонтаны, например на Обводном канале и в Братеевском пруду, полностью разберут. Сухие фонтаны — те, у которых нет видимой чаши, а вода бьет из тротуара, — в парках и на площадях закроют защитными экранами.

Зимой их будут готовить к весеннему открытию. Специалисты при необходимости заменят насосное оборудование, фильтры, проведут ремонт коммуникаций и диагностику гидравлических систем.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва фонтаны осень
Материалы по теме
МЧС предупредило москвичей о заморозках и снеге на выходных
Общество
Вильфанд назвал сроки наступления в Москве бабьего лета
Общество
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется летняя погода
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Трамп заявил о венесуэльских бандах, которые охотятся на американцевОбщество, 16:05
WP узнала о потере Киевом преимущества в использовании интернета StarlinkТехнологии и медиа, 16:02
Появились первые кадры с места взрыва в ГрозномОбщество, 15:57
Космонавт «Роскосмоса» вернется на Землю на Crew Dragon 14 октябряТехнологии и медиа, 15:55
Потасовка с участием Басты произошла на матче МедиалигиСпорт, 15:54
В Польше заявили о готовности базы США сбивать российские ракетыПолитика, 15:51
В центре Грозного прогремел взрыв на заправкеОбщество, 15:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Дагестана заявил о готовности поддержать Керимова в трудную минутуПолитика, 15:39
Вакарчук оценил облаву ТЦК на своем концерте словами «радость и праздник»Политика, 15:29
Студенческий лагерь: из вуза в команду IТ-гиганта за пару месяцевТренды, 15:19
Лукашенко заявил, что Россия поможет найти в Гомельской области нефтьЭкономика, 15:11
В Москве закончился сезон работы фонтановГород, 15:03
Леннокс Льюис спрогнозировал победу Бетербиева над Биволом нокаутомСпорт, 14:51
Казахстан поставил условием матча с Россией согласие ЧерчесоваСпорт, 14:49