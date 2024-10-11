МЧС предупредило москвичей о заморозках и снеге на выходных

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В понедельник в Москве температура воздуха опустится ниже нуля градусов, выпадет дождь и мокрый снег. Об этом сообщило столичное управление МЧС в своем телеграм-канале.

Из-за неблагоприятной погоды ведомство рекомендует снизить скорость поездок на авто, увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров на дороге. А пешеходов попросили не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.

В субботу, 12 октября, к столице подойдет холодный атмосферный фронт, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Температура понизится до 10–15 градусов, а в воскресенье — до 5–10. В области возможны заморозки.

По его словам, после выходных столицу ждет «погружение в глубокую осень». «В понедельник на погоду начнет оказывать влияние приближающийся с юга циклон. Ночью похолодание усилится, и первые заморозки будут возможны уже и в столице, ожидается -2…+3°, а днем вместе с облаками придут и небольшие дожди, которые в условиях низких температур в ночь на вторник местами могут сопровождаться небольшим мокрым снегом», — рассказал синоптик. При этом он отметил, что пока температура в столице превышает климатическую норму для октября примерно на три градуса.