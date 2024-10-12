Премьер Японии напомнил о бомбардировках США Хиросимы

Сигэру Исиба (Фото: Eugene Hoshiko / Getty Images)

Премьер Японии Сигэру Исиба рассказал, что в детстве испытал ужас от кадров последствий бомбардировок США Хиросимы. Об этом он заявил в ходе дебатов глав политических партий, трансляцию вел телеканал TBS.

«Никогда не забуду шок, который я испытывал, когда в шестом классе мы увидели видео с последствиями атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму», — отметил он.

В ходе выступления Исиба также заявил, что стремится к миру без ядерного оружия. В ответ на вопрос о ядерном сдерживании японский премьер отметил необходимость проведения дискуссий по поводу того, как страны могут совместить усилия по отказу от ядерного вооружения.

Предыдущий премьер Японии Фумио Кисида в своих высказываниях о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки обычно не упоминал США. В частности, в мае 2023 года Кисида на пресс-конференции после завершения саммита G7 не уточнил, какое государство сбросило бомбы на японские города.

В годовщину трагедии в 2024 году экс-премьер и мэр Нагасаки Сиро Судзуки также не упомянули США в речи на церемонии памяти жертв бомбардировки.

В конце Второй мировой войны США осуществили атомные бомбардировки двух японских городов. Целью стало желание ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки превышает 350 тыс.