Внук Оппенгеймера приехал в Хиросиму и предостерег мир от опасности

Потомок «отца атомной бомбы» встретился с пережившими атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Он призвал Японию стать посредником для переговоров между Россией, США и Китаем

Американский физик-ядерщик Роберт Оппенгеймер (Фото: Fox Photos / Getty Images)

Чарльз Оппенгеймер, внук физика Роберта Оппенгеймера, возглавившего разработку американской ядерной бомбы, призвал к диалогу между крупнейшим ядерными державами во время пресс-конференции в Токио, передает Kyodo.

Мир «вступает в новую фазу большей опасности, чем когда-либо прежде», а потому необходимо наладить сотрудничество между США и Китаем и Россию, способствовать этому могла бы Япония, предложил Чарльз Оппенгеймер. Ядерную энергию, по его мнению, следует использовать для борьбы c изменением климата.

«Мы можем использовать ту же науку и технологию, чтобы спасти мир, а не уничтожить его», — сказал он и подчеркнул, что считает аморальными все бомбы, а не только атомные.

Перед пресс-конференцией Оппенгеймер впервые посетил Хиросиму и встретился с выжившими после атомной бомбардировки (хибакуся), в том числе с 84-летним Хироси Харадой, который прежде был директором Мемориального музея мира в Хиросиме. Он рассказал, что его дед, Роберт Оппенгеймер, не посещал Хиросиму и Нагасаки во время поездки в Японию в 1960 году, по совету японских властей. «Я знаю, что он хотел это сделать, но не смог», — рассказал мужчина.

Роберт Оппенгеймер в годы Второй мировой войны руководил «Манхэттенским проектом» по разработке американской ядерной бомбы. В 1941 году работу ученых инициировал президент Франклин Рузвельт. В наиболее активной фазе разработки над созданием бомбы работали более 130 тыс. человек, общая стоимость проекта достигла $2 млрд (около $23 млрд по нынешнему курсу).

После разработки ученый изменил взгляды на разработку вооружений и выступал против появления водородной бомбы, за что подвергся остракизму. В 1954 году ему закрыли доступ к секретным документам, полностью Оппенгеймера реабилитировали только в 2022 году.