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В Курской области зафиксировали случаи жестоких убийств жителей Курской области украинскими военными и наемниками, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-следственные органы.

Следователи рассказали агентству о нескольких эпизодах, по которым возбуждали уголовные дела. По версии следствия, в начале августа служащие 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой, 61-й отдельной механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отрядов наемников убили трех жителей Курской области. Пострадавшие жили в Суджанском районе региона.

Кроме того, три бригады ВСУ подозревают в обстреле пункта эвакуации в Большесолдатском районе с использование ракетно-артиллерийского вооружения. В результате повреждения получили жилые дома, автомобили, объекты социнфраструктуры, отметили в правоохранительных органах.

В конце августа в селе Черкасское-Поречное украинские военные обстреляли и подожгли три жилых дома и с особой жестокостью убили двух местных жителей, сообщили следователи. В сентябре с помощью БПЛА были атакованы жилые дома в селе Волоконск. По данным следствия, два дома были полностью разрушены, несколько получили повреждения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Курской области 6 августа. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера.

11 октября суд в Курске арестовал девять военнослужащих ВСУ, которые участвовали в боевых действиях в регионе. По мнению органов предварительного расследования, подозреваемые незаконно пересекли границу России и участвовали в боевых действиях на территории области.