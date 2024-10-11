В Курске арестовали девять военных ВСУ, участвовавших в боях в регионе

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Суд в Курске отправил под стражу девятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвовали в боевых действиях в Курской области, сообщает пресс-служба судов региона в телеграм-канале.

«Рассмотрены ходатайства Главного военного следственного управления Следственного комитета России об избрании меры пресечения в отношении еще семи военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее суд заключил под стражу еще двоих военнослужащих ВСУ. Как писала пресс-служба, по мнению органов предварительного расследования, в августе 2024-го они незаконно пересекли границу России и участвовали в боевых действиях на территории Курской области.

Постановления могут быть обжалованы.

Боевые действия с ВСУ в Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинской армии оказались 28 населенных пунктов, сообщал губернатор региона Алексей Смирнов.

В пятницу, 11 октября, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал «Комсомольской правде», что из тех населенных пунктов, которые были заняты, 15 уже освободили.

Ранее было известно лишь о 14 освобожденных селах, о них сообщало Минобороны. Какое стало 15-м, Алаудинов не уточнил.