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Ограничения на работу аэропорта Казани сняли

Аэропорт&nbsp;Казани
Аэропорт Казани (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Ограничения на работу аэропорта Казани сняты, сообщает Росавиация. В период действия ограничений на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и Нижнекамск ушли шесть самолетов.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщили в ведомстве.

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В предыдущий раз ограничения на полеты в казанском аэропорту вводились утром 3 октября. Такие ограничения зачастую вводятся из-за угрозы атаки дронов. 

В апреле и мае Татарстан несколько раз был атакован дронами. Последний раз Минобороны отчитывалось об отражении атаки беспилотника на республику 31 мая. Тогда также приостанавливали работу аэропорты Казани и Нижнекамска.

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