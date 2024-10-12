Ограничения на работу аэропорта Казани сняли
Ограничения на работу аэропорта Казани сняты, сообщает Росавиация. В период действия ограничений на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и Нижнекамск ушли шесть самолетов.
«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщили в ведомстве.
В предыдущий раз ограничения на полеты в казанском аэропорту вводились утром 3 октября. Такие ограничения зачастую вводятся из-за угрозы атаки дронов.
В апреле и мае Татарстан несколько раз был атакован дронами. Последний раз Минобороны отчитывалось об отражении атаки беспилотника на республику 31 мая. Тогда также приостанавливали работу аэропорты Казани и Нижнекамска.
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