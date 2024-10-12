В Минобороны рассказали о возведении мостов в Курской области
Инженеры группировки войск «Север» начали строить понтонные посты в Курской области для переправки местных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на видео Минобороны.
Кроме того, по переправам отправляются боеприпасы и остальная техника для обеспечения российских войск в зоне военной операции на Украине.
Перед началом работ по возведению моста инженерно-саперный взвод проводит разведку — местность изучают на предмет минных заграждений, инженеры измеряют глубину водоемов, проходимость и крутизну берегов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Курской области 6 августа. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера.
В середине августа ВСУ разрушили мост в Глушковском районе. В правоохранительных органах тогда отметили, что удар по мосту осложнит эвакуацию мирных жителей. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что цель ВСУ — отрезать от поддержки российские подразделения на другой стороне реки.
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