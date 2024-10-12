Суд вернул прокурору дело Дудя для устранения недочетов

Юрий Дудь (внесён в список иностранных агентов) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Лефортовский суд Москвы направил в прокуратуру административное дело в отношении блогера Юрия Дудя (внесен в список иностранных агентов) для устранения недостатков, говорится в материалах дела на сайте московских судов.

Ранее на журналиста завели дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП — нарушение порядка деятельности иностранного агента. Максимальное наказание по статье — штраф до 50 тыс. руб. В суде материалы были зарегистрированы 9 октября.

По информации ТАСС, дело связано с его интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Разбирательство началось из-за отсутствия плашки иноагента в материале.

«Постановление первого заместителя прокурора <...> о возбуждении дела об административном правонарушении <...> в отношении Дудя <...> возвратить в прокуратуру адрес для устранения выявленных недостатков», — говорится в определении суда.

Юрий Дудь — журналист и блогер. Его YouTube-канал насчитывает свыше 10 млн подписчиков. В апреле 2022 года Минюст включил его в реестр иностранных агентов.

Летом 2022 года журналиста оштрафовали на 120 тыс. руб. по административному делу о пропаганде ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). В ноябре 2023 года прокуратура Москвы начала проверку Дудя по уголовной статье о дискредитации армии. Поводом для проверки стало «обращение от общественника» после интервью, которое Дудю дали певица Виктория Цыганова и ее муж Вадим.

В августе 2024 года Таганский районный суд Москвы уже штрафовал Дудя на 40 тыс. руб. из-за отсутствия маркировки иноагента в постах в телеграм-канале.