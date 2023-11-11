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Прокуратура начала проверку Дудя по уголовной статье о дискредитации

ТАСС: Юрия Дудя проверяют по уголовной статье о дискредитации армии
Поводом для проверки стало интервью Вики и Вадима Цыгановых, которое вышло на YouTube-канале Дудя и собрало за две недели свыше 10 млн просмотров, сообщает ТАСС. В беседе затрагивались тема военной операции на Украине
Юрий&nbsp;Дудь&nbsp;(признан иноагентом)
Юрий Дудь (признан иноагентом) (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Прокуратура Москвы проверяет журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом) по уголовной статье о дискредитации армии, пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Речь идет о статье 280.3 УК РФ, она в том числе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Поводом для проверки, которая будет проводится до начала декабря и может быть продлена, стало «обращение от общественника» после интервью, которое Дудю дали певица Виктория Цыганова и ее муж Вадим, отмечает агентство.

Интервью с Викой и Вадимом Цыгановой вышло на YouTube-канале Дудя 27 октября, у него свыше 10 млн просмотров. В разговоре поднималась в том числе тема военной операции на Украине. Сам Дудь в прошлом высказывался против нее. 

РБК направил запрос в прокуратуру Москвы и обратился за комментарием к Дудю.

Юрий Дудь – журналист и блогер. Его YouTube-канал насчитывает свыше 10 млн подписчиков. Дудь публикует интервью с российскими политиками, журналистами и общественными деятелями. В апреле 2022 года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. Журналист пытался оспорить это решение, но суд отклонил иск. На заседании выяснилось, что в реестр Дудя внесли за распространение информации СМИ-иноагентов и получение денег за размещение рекламы на YouTube.

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Осенью 2021 года Дудя оштрафовали на 100 тыс. руб. по административному делу о пропаганде наркотиков. Экспертиза обнаружила ее в двух интервью – с блогером Ивангаем (настоящее имя – Иван Рудской) и рэпером Моргенштерном (признан иноагентом), сообщала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Летом 2022-го журналиста оштрафовали на 120 тыс. руб. по административному делу о пропаганде гомосексуализма. 

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Ольга Ваганова
Юрий Дудь прокуратура дискредитация армии
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