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Политика ,  
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Белоусов проверил работу объектов Северного флота

Белоусов проверил работу объектов Северного флота
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Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал базы и социнфраструктуру Северного флота в ходе рабочей поездки в Мурманскую область, сообщила пресс-служба Минобороны.

В частности, в пункте базирования атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А» главе оборонного ведомства доложили о завершении реконструкции «причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955».

«Обновленная инфраструктура способна обеспечить подводные лодки необходимыми энергосредами, связью, воздухом и водой, что позволит значительно сократить износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки в пункте базирования», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в пункте базирования проводят плановую замену кораблей третьего поколения на подлодки четвертого поколения.

На стратегической атомной подлодке «Князь Владимир» Белоусов изучил отсек радиоэлектронного вооружения, места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами и каюты личного состава. Кроме того, министр проверил состояние объектов социальной инфраструктуры 61-й бригады морской пехоты Северного флота.

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До 2030 года в военном городке 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота в Мурманской области планируют построить склады для хранения вооружения и военной техники, склады ракетно-артиллерийского вооружения, жилые дома, общежитие и казарменный фонд, отметили в Минобороны.

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Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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