Белоусов проверил работу центра беспилотных технологий «Рубикон»

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Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал работу центра беспилотных технологий «Рубикон», сообщила пресс-служба Минобороны.

Он также изучил работу операторов «Рубикона» в пункте управления и специалистов, которые обобщают и анализируют информацию о применении беспилотников в бою.

Кроме того, Белоусов провел в центре совещание по системному развитию беспилотных технологий Вооруженных сил России. Министру представили отчет о работе центра в зоне военной операции на Украине.

«Расчетами центра уничтожено более 400 единиц вооружения и техники ВСУ, поражено около 800 площадных целей», — говорится в сообщении.

Белоусов поручил укомплектовать на базе центра пять новых отрядов в каждой группировке войск в зоне военной операции и в короткие сроки подготовить специалистов боевых расчетов и подразделений обеспечения.

Центр «Рубикон» открыли по поручению Белоусова в августе 2024 года. Организация готовит высококвалифицированных инструкторов по работе с дронами и операторов БПЛА.

Кроме того, сотрудники «Рубикона» тестируют передовые системы робототехнических комплексов для нужд военных в зоне боевых действий. В центре работают инженеры, техники, специалисты связи, аналитики и военные медики.