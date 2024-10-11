Белоусов проверил работу центра беспилотных технологий «Рубикон»
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал работу центра беспилотных технологий «Рубикон», сообщила пресс-служба Минобороны.
Он также изучил работу операторов «Рубикона» в пункте управления и специалистов, которые обобщают и анализируют информацию о применении беспилотников в бою.
Кроме того, Белоусов провел в центре совещание по системному развитию беспилотных технологий Вооруженных сил России. Министру представили отчет о работе центра в зоне военной операции на Украине.
«Расчетами центра уничтожено более 400 единиц вооружения и техники ВСУ, поражено около 800 площадных целей», — говорится в сообщении.
Белоусов поручил укомплектовать на базе центра пять новых отрядов в каждой группировке войск в зоне военной операции и в короткие сроки подготовить специалистов боевых расчетов и подразделений обеспечения.
Центр «Рубикон» открыли по поручению Белоусова в августе 2024 года. Организация готовит высококвалифицированных инструкторов по работе с дронами и операторов БПЛА.
Кроме того, сотрудники «Рубикона» тестируют передовые системы робототехнических комплексов для нужд военных в зоне боевых действий. В центре работают инженеры, техники, специалисты связи, аналитики и военные медики.
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