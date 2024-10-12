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В Аргентине на встрече дипломатов показали карту без спорных Фолклендов

Сотрудники администрации президента Аргентины Хавьера Милея на встрече с дипломатами продемонстрировали карту без спорных Фолклендских (Мальвинских) островов, сообщает телеканал A24.

Встреча была посвящена инвестициям в горнодобывающую промышленность Аргентины, на переговорах собрались около 70 дипломатов, в том числе из Великобритании, с которой Буэнос-Айрес ведет спор о принадлежности островов.

Участникам встречи продемонстрировали карту Аргентину, демонстрирующую возможности каждой провинции при инвестировании. Фолклендские острова на карте отсутствовали.

В связи с произошедшем национальные депутаты Эстебан Паулон и Моника Фейн направили в нижнюю палату Нацконгресса документ, в котором выразили возмущение действиями сотрудников администрации Милея. Секретарь по делам Фолклендских островов и провинции Огненная Земля Андрес Дачари также осудил федеральные власти и призвал исправить ошибку.

Фолклендские острова находятся в юго-западной части Атлантического океана. Они находятся более чем в 12 тыс. км от Великобритании, в то время как до побережья Аргентины от них менее 500 км. В апреле 1982 года на Фолклендских островах высадились аргентинские войска с целью вернуть их, война продлилась почти три месяца, победу одержала Великобритания.

В 2013 году на этой территории прошел референдум, 99,8% проголосовавших высказались за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства. Буэнос-Айрес отказывается признать результаты голосования. На данный момент архипелаг имеет статус самоуправляемой заморской территории Великобритании и управляется назначаемым королем губернатором.

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В начале октября глава МИД Аргентины Диана Мондино заявила о намерении властей страны продолжить борьбу за возвращение Фолклендских островов. По ее словам, Аргентины восстановит суверенитет этой территории.

В ответ на это британский губернатор Фолклендских островов Элисон Блейк заверила островитян, что Лондон сохраняет «непоколебимую приверженность» защите своего суверенитета на Фолклендах, а власти Соединенного Королевства по-прежнему привержены защите права населения Фолклендских островов на самоопределение.

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