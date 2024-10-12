Сийярто назвал ошибкой отказ обсудить гарантии для Москвы в 2021 году

Нынешней геополитической ситуации можно было бы избежать, если бы в 2021 году НАТО обсудила с Москвой российский проект документа о гарантиях безопасности, заявил в разговоре с «РИА Новости» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам дипломата, он помнит ситуацию вокруг договора. В тот момент не хватало серьезного обсуждения документа, однако, к сожалению, дискуссия не состоялась, отметил Сийярто.

«Возможно, то, что я сейчас говорю, не имеет смысла, но я бы хотел, чтобы эти диалоги состоялись. Потому что, если бы они состоялись, мы, возможно, не оказались бы в нынешней ситуации», — цитирует агентство Сийярто.

В декабре 2021 года российская сторона направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. Москва настаивала на надежных юридических поручительствах стран Запада, исключающих продвижение НАТО на восток, принятие в блок бывших республик СССР, в том числе Украины, а также размещение в сопредельных государствах ударных наступательных вооружений.

Позднее состоялось несколько раундов переговоров России с Соединенными Штатами, альянсом и ОБСЕ, но договориться по ключевым пунктам не удалось. Путин заявлял, что НАТО «надуло» Россию, «просто нагло обмануло». В феврале 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. Путин называл одной из причин угрозу вступления Украины в НАТО.