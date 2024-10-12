На Камчатке 11 школьников попали в больницу с острой кишечной инфекцией

В Камчатском крае 11 школьников госпитализировали с острой кишечной инфекцией, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным СК, в больницу попали ученики одной из школ города Елизово, еще несколько детей находятся на амбулаторном лечении.

«Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств заболевания учеников одной из общеобразовательных школ острой кишечной инфекцией», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что среди заболевших — ученики 1, 7, 8 и 9 классов. В школе отобрали образцы пищи, микробиологические смывы в пищеблоке.

В надзорном ведомстве пообещали проверить организацию питания в учебном заведении и проконтролировать результаты доследственной проверки.

Ранее в октябре в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу в Якутии поступили 30 детей в возрасте от 8 до 12 лет с симптомами пищевой токсикоинфекции. Из них 27 человек госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).