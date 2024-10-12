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Политика ,  
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Сийярто назвал неприемлемыми слова Харрис об Орбане

Сийярто: слова Харрис об Орбане как об убийце недопустимы

Слова вице-президента США Камалы Харрис о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане неприемлемы и демонстрируют неуважение к венграм, заявил в интервью «РИА Новости» глава министерства иностранных дел Петер Сийярто. Он назвал ситуацию скандалом.

10 октября в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News Харрис назвала Орбана, а также лидеров Китая и Северной Кореи Си Цзиньпина и Ким Чен Ына «диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом «убийцы».

«Прежде всего, это скандал. Это скандал — так говорить о моем премьер-министре. Это неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу», — сказал Сийярто.

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Венгерский премьер критикует поддержку Украины со стороны Запада и выступает против членства Киева в ЕС и НАТО. В июле он посетил Украину, Россию и Китай с «мирной миссией».

Орбан не раз говорил о неспособности Украины победить Россию. Киев не сможет одержать победу над Москвой на поле боя, поэтому необходимо добиваться прекращения огня и достижения мира, заявил он в ходе выступления в Страсбурге. Политик отметил, что ранее делал конкретные предложения о мирном урегулировании конфликта, но в ЕС «это никого не интересовало».

9 октября Орбан высказался в Совете Евросоюза по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он назвал реакцию ЕС на действия России «плохо спланированной и плохо реализованной», вновь призвав Брюссель возобновить диалог с Кремлем. «Если мы хотим победить, нам нужно изменить эту проигрышную стратегию», — отметил Орбан.

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Виктор Орбан

политик
31 мая 1963 года
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