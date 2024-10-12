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Два человека погибли при пожаре Нефтеюганске

МЧС: два человека погибли при пожаре Нефтеюганске

В Нефтеюганске (ХМАО) загорелся многоквартирный жилой дом, погибли два человека, сообщила пресс-служба МЧС России.

Загорелась квартира на втором этаже и кровля на 720 кв. м. При тушении пожарные обнаружили тела мужчины и женщины.

По данным ведомства, из здания самостоятельно эвакуировались 60 жильцов, в том числе 10 детей. Для них подготовили пункт временного размещения.

К настоящему моменту открытое горение ликвидировали. К тушению пожара привлекли 25 специалистов и восемь единиц техники.

На севере Москвы загорелся жилой дом
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Ранее 12 октября жилой многоквартирный дом загорелся на севере Москвы. «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщила, что пострадали два человека. Ведомство не сообщало о пострадавших.

По данным МЧС, загорелся 22 этаж в доме на Ивановской улице. Пожар потушили.

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пожар МЧС погибшие ПВР ХМАО
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