Два человека погибли при пожаре Нефтеюганске
В Нефтеюганске (ХМАО) загорелся многоквартирный жилой дом, погибли два человека, сообщила пресс-служба МЧС России.
Загорелась квартира на втором этаже и кровля на 720 кв. м. При тушении пожарные обнаружили тела мужчины и женщины.
По данным ведомства, из здания самостоятельно эвакуировались 60 жильцов, в том числе 10 детей. Для них подготовили пункт временного размещения.
К настоящему моменту открытое горение ликвидировали. К тушению пожара привлекли 25 специалистов и восемь единиц техники.
Ранее 12 октября жилой многоквартирный дом загорелся на севере Москвы. «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщила, что пострадали два человека. Ведомство не сообщало о пострадавших.
По данным МЧС, загорелся 22 этаж в доме на Ивановской улице. Пожар потушили.
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