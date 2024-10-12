 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В США дали разрешение построить радиоактивную дорогу

Американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) предварительно одобрило использование материала, содержащего радиоактивный радий, для строительства дорог во Флориде, сообщает The Hill.

В июне губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, обязывающий Департамент транспорта региона изучить возможность использования фосфогипса в проектах по укладке дорожного покрытия.

Природоохранные группы призывали Десантиса наложить вето на законопроект, заявив, что радиоактивный материал ухудшит качество воды и подвергнет дорожно-строительные бригады более высокому риску развития рака. Агентство по охране окружающей среды также имеет право голоса в принятии закона.

Американская химическая компания Mosaic Fertilizer LLC, производитель фосфатных и калийных удобрений, попросила EPA разрешить строительство трех 200-футовых (по 61 м.) участков дороги с фосфогипсовыми смесями.

В своем предварительном одобрении EPA заявило, что потенциальные риски для здоровья населения от радиации при строительстве мелкомасштабного пилотного проекта не выше, чем при хранении фосфогипса в штабеле.

Затонувший в Красном море сухогруз перевозил 21 тыс. т опасных удобрений
Политика

Фосфогипс — побочный продукт, образующийся при производстве удобрений из фосфоритовой породы. Ранее агентство выражало обеспокоенность по поводу использования этого материала в дорожном строительстве. EPA, в частности, сообщала, что фосфогипс содержит радий, который распадается с образованием газа радона, оба они радиоактивны и могут вызывать рак.

Однако анализ, проведенный по заказу Института удобрений, выявил, что использование фосфогипса в дорожном строительстве не приведет к получению радиоактивных доз, превышающих допустимые риски EPA.

Запасы фосфогипса в отвалах предприятий России составляют 140 млн. т. Продукт уже реализуется в качестве удобрения, используемого для гипсования почв, разрабатываются проекты нормативных документов по применению фосфогипса в дорожном строительстве.

Иран пригрозил Саудовской Аравии войной

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Какую иномарку и как заказать из-за границы

Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
удобрения США радиоактивное вещество строительство дорог
Материалы по теме
В Европе выразили опасения из-за дешевых российских удобрений
Экономика
США скорректируют пошлины на фосфорсодержащие удобрения из России
Бизнес
Президент Yara заявил о зависимости Евросоюза от российских удобрений
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Байден заявил, что ущерб от урагана «Милтон» составил $50 млрдОбщество, 05:04
Роскомнадзор подготовил приказ для непубличного «замедления» сервисовТехнологии и медиа, 04:49
Два человека погибли при пожаре НефтеюганскеОбщество, 04:43
Алаудинов заявил об отражении атаки ВСУ на Белгородскую областьПолитика, 04:28
В США дали разрешение построить радиоактивную дорогуОбщество, 04:21
Минпромторг разработал проект о квоте на российское вино в ресторанахБизнес, 03:52
В США задержали россиянку, напавшую на пограничникаОбщество, 03:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пезешкиан призвал Россию активнее бороться с «преступлениями Израиля»Политика, 03:15
США ввели санкции против нефтяного сектора ИранаПолитика, 03:03
В Сирии беспилотник коалиции США опасно сблизился с российским Су-35Политика, 02:30
FP назвала риск для экономики Украины в случае потери ПокровскаПолитика, 02:15
Крупнейшее предприятие Украины по добыче титана перешло к частникамБизнес, 02:10
Захарова поддержала идею Аксенова отказаться от термина «новые регионы»Политика, 01:39
В МВД Ингушетии раскрыли личности погибших при обстреле машиныОбщество, 01:32