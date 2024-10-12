В США дали разрешение построить радиоактивную дорогу

Американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) предварительно одобрило использование материала, содержащего радиоактивный радий, для строительства дорог во Флориде, сообщает The Hill.

В июне губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, обязывающий Департамент транспорта региона изучить возможность использования фосфогипса в проектах по укладке дорожного покрытия.

Природоохранные группы призывали Десантиса наложить вето на законопроект, заявив, что радиоактивный материал ухудшит качество воды и подвергнет дорожно-строительные бригады более высокому риску развития рака. Агентство по охране окружающей среды также имеет право голоса в принятии закона.

Американская химическая компания Mosaic Fertilizer LLC, производитель фосфатных и калийных удобрений, попросила EPA разрешить строительство трех 200-футовых (по 61 м.) участков дороги с фосфогипсовыми смесями.

В своем предварительном одобрении EPA заявило, что потенциальные риски для здоровья населения от радиации при строительстве мелкомасштабного пилотного проекта не выше, чем при хранении фосфогипса в штабеле.

Фосфогипс — побочный продукт, образующийся при производстве удобрений из фосфоритовой породы. Ранее агентство выражало обеспокоенность по поводу использования этого материала в дорожном строительстве. EPA, в частности, сообщала, что фосфогипс содержит радий, который распадается с образованием газа радона, оба они радиоактивны и могут вызывать рак.

Однако анализ, проведенный по заказу Института удобрений, выявил, что использование фосфогипса в дорожном строительстве не приведет к получению радиоактивных доз, превышающих допустимые риски EPA.

Запасы фосфогипса в отвалах предприятий России составляют 140 млн. т. Продукт уже реализуется в качестве удобрения, используемого для гипсования почв, разрабатываются проекты нормативных документов по применению фосфогипса в дорожном строительстве.