В США дали разрешение построить радиоактивную дорогу
Американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) предварительно одобрило использование материала, содержащего радиоактивный радий, для строительства дорог во Флориде, сообщает The Hill.
В июне губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, обязывающий Департамент транспорта региона изучить возможность использования фосфогипса в проектах по укладке дорожного покрытия.
Природоохранные группы призывали Десантиса наложить вето на законопроект, заявив, что радиоактивный материал ухудшит качество воды и подвергнет дорожно-строительные бригады более высокому риску развития рака. Агентство по охране окружающей среды также имеет право голоса в принятии закона.
Американская химическая компания Mosaic Fertilizer LLC, производитель фосфатных и калийных удобрений, попросила EPA разрешить строительство трех 200-футовых (по 61 м.) участков дороги с фосфогипсовыми смесями.
В своем предварительном одобрении EPA заявило, что потенциальные риски для здоровья населения от радиации при строительстве мелкомасштабного пилотного проекта не выше, чем при хранении фосфогипса в штабеле.
Фосфогипс — побочный продукт, образующийся при производстве удобрений из фосфоритовой породы. Ранее агентство выражало обеспокоенность по поводу использования этого материала в дорожном строительстве. EPA, в частности, сообщала, что фосфогипс содержит радий, который распадается с образованием газа радона, оба они радиоактивны и могут вызывать рак.
Однако анализ, проведенный по заказу Института удобрений, выявил, что использование фосфогипса в дорожном строительстве не приведет к получению радиоактивных доз, превышающих допустимые риски EPA.
Запасы фосфогипса в отвалах предприятий России составляют 140 млн. т. Продукт уже реализуется в качестве удобрения, используемого для гипсования почв, разрабатываются проекты нормативных документов по применению фосфогипса в дорожном строительстве.
Иран пригрозил Саудовской Аравии войной
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Какую иномарку и как заказать из-за границы
Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов