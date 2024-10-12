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Бизнес ,  
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Крупнейшее предприятие Украины по добыче титана перешло к частникам

Правительство Украины продало частной компании государственный пакет акций крупнейшего в стране предприятия по добыче и обогащению титановых руд — «Объединенной горно-химической компании». Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство сегодня приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК, проданной на этой неделе на аукционе по приватизации», — написал он.

Ранее на сайте Фонда государственного имущества Украины появилось сообщение о том, что пакет государственных акций в размере 100% выиграла компания «Цемин Украина». Предложение составило 3,94 млрд гривен (9,2 млрд руб.). Новым владельцем предприятия станет азербайджанский бизнесмен Насиб Хасанов.

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В соответствии с условиями продажи покупатель обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 млн гривен (около $10 млн), а также уплатить долги по заработной плате и перед бюджетом и погасить просроченную кредиторскую задолженность.

По словам Шмыгаля, приватизация государственных предприятий способствует прозрачности и сокращению коррупционных рисков и является частью системной политики.

В июне британское издание Times заявило о планах Киева продать 19 государственных предприятий, чтобы восполнить дефицит военного бюджета в £3,9 млрд (489 млрд руб.) и привлечь экономические инвестиции. В статье говорилось, что будут проданы «Объединенная горно-химическая компания», отель «Украина» в центре Киева и торговый центр Ocean plaza.

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титан Украина Денис Шмыгаль
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