Крупнейшее предприятие Украины по добыче титана перешло к частникам
Правительство Украины продало частной компании государственный пакет акций крупнейшего в стране предприятия по добыче и обогащению титановых руд — «Объединенной горно-химической компании». Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Правительство сегодня приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК, проданной на этой неделе на аукционе по приватизации», — написал он.
Ранее на сайте Фонда государственного имущества Украины появилось сообщение о том, что пакет государственных акций в размере 100% выиграла компания «Цемин Украина». Предложение составило 3,94 млрд гривен (9,2 млрд руб.). Новым владельцем предприятия станет азербайджанский бизнесмен Насиб Хасанов.
В соответствии с условиями продажи покупатель обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 млн гривен (около $10 млн), а также уплатить долги по заработной плате и перед бюджетом и погасить просроченную кредиторскую задолженность.
По словам Шмыгаля, приватизация государственных предприятий способствует прозрачности и сокращению коррупционных рисков и является частью системной политики.
В июне британское издание Times заявило о планах Киева продать 19 государственных предприятий, чтобы восполнить дефицит военного бюджета в £3,9 млрд (489 млрд руб.) и привлечь экономические инвестиции. В статье говорилось, что будут проданы «Объединенная горно-химическая компания», отель «Украина» в центре Киева и торговый центр Ocean plaza.
Иран пригрозил Саудовской Аравии войной
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Какую иномарку и как заказать из-за границы
Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов