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Политика ,  
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Машину напавших на полицейских в Ингушетии сожгли

В Северной Осетии нашли сожженным автомобиль расстрелявших машину с полицейскими в Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики.

«Машину Lada 2115, на которой передвигались нападавшие, обнаружили сожженной на территории сельского поседения Майское в Северной Осетии. Сами нападавшие скрылись», — сказал собеседник агентства. О сожженном автомобиле также сообщили телеграм-каналы Mash и Baza. 

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11 октября при въезде в столицу республики, город Магас неизвестные расстреляли автомобиль с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД. В результате нападения, по предварительным данным, погибли трое человек, включая сотрудника полиции. 

По информации Mash, погибшие в Ингушетии были охранниками замначальника республиканского Центра «Э» Адама Хамхоева и приходились ему двоюродными братьями. Он тоже находился в машине, но не пострадал.

В настоящее время ведется розыск нападавших. Baza сообщала, что их было трое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 Уголовного кодекса — посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса — незаконный оборот оружия.

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Ингушетия противодействие экстремизму Северная Осетия погибшие
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