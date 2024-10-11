Автобус и бетономешалка столкнулись в Астраханской области, трое погибли

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Бетономешалка и автобус столкнулись на трассе в Астраханской области, три человека погибли, семеро пострадали, сообщило МЧС России.

По его данным, на дороге «Волгоград — Астрахань» вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой.

«По предварительной информации, 10 человек пострадали, к сожалению, из них трое погибли», — уточнили в министерстве.

В мае в Ленинградской области легковой автомобиль Ford Focus и столкнулся с грузовиком-бетономешалкой Mercedes. В результате пострадали два человека.