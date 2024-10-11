Умер бывший президент Российской академии образования Николай Никандров

Николай Никандров (Фото: Российская академия художеств)

Академик и экс-президент Российской академии образования (РАО) Николай Никандров скончался в пятницу, 11 октября, сообщает пресс-служба академии. Ему было 87 лет.

«Российская академия образования с прискорбием сообщает, что 11 октября 2024 г. ушел из жизни академик, президент РАО (1997–2013 гг.) Николай Дмитриевич Никандров», — говорится в сообщении.

Пресс-служба выразила искренние соболезнования и сочувствие родным, близким и коллегам Никандрова. Как отмечается в сообщении, «это невосполнимая утрата для российской науки и Российской академии образования».

Николай Дмитриевич Никандров родился 20 октября 1936 года в Ленинграде. Свою карьеру начал как учитель французского языка в школе, а позднее преподавал иностранные языки в институтах.

Действительным членом Академии педагогических наук СССР Никандров стал в 1990 году. В должности президента РАО он проработал с октября 1997 года по октябрь 2013 года.

Академик стал автором многих работ в области педагогики. Так, под его авторством вышли такие учебные пособия, как «Педагогика высшей школы», «Организация учебно-воспитательного процесса в педагогическом институте», «Введение в специальность» и другие.

Никандров также был удостоен множества государственных наград. В 2001 году он получил премию президента России за цикл исследований на тему «Социокультурные основания интегрирования образовательного пространства», а в 2014 году ему вручили грамоту президента за заслуги в области образования, науки и подготовки квалифицированных специалистов.