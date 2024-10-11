В НИИ Склифосовского сообщили об ухудшении состояния Василия Ливанова

Василий Ливанов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Состояние народного артиста РСФСР, актера Василия Ливанова ухудшилось. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя медучреждения.

«Реанимация. Неврология. Состояние тяжелое», — рассказали в медучреждении.

В начале октября телеграм-каналы Baza, Mash и Shot сообщили, что 89-летнего Ливанова доставили в больницу, ему диагностировали инсульт. Позднее семья актера опровергла сообщения о госпитализации. Невестка Ливанова Екатерина отметила, что тот находится дома.

5 октября в НИИ им. Склифосовского рассказали РБК, что Ливанова перевели в реанимацию неврологического отделения в тяжелом состоянии. Через три дня «РИА Новости» сообщило, что ему стало лучше. Однако 10 октября, по данным Mash, актера ввели в медикаментозную кому. По информации телеграм-канала, у него обнаружили признаки онкологического заболевания.

Ливанов очень широко известен по роли Шерлока Холмса в цикле советских телефильмов о детективе. За эту роль он впоследствии получил орден Британской империи.

Всего актер принял участие в работе над 121 проектом. Он сыграл Николая I в фильме «Звезда пленительного счастья» (1975), доктора Стравинского в «Мастере и Маргарите» (2005), Гэлбрайта в «Лунной радуге» (1983), Дон Кихота в фильме «Дон Кихот возвращается» (1997). Озвучил также множество мультипликационных фильмов.