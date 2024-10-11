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Общество ,  
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Минобрнауки запустит пилотный проект производственной аспирантуры

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Минобрнауки планирует в 2025 году запустить пилотный проект производственной аспирантуры, сообщает пресс-служба ведомства.

В пятницу, 11 октября, руководители крупных промышленных предприятий и ректоры ведущих вузов обсудили создание этого проекта.

«По своему предназначению производственная аспирантура — это форма партнерства и кооперации университета с конкретной компанией, направленная на повышение эффективности исследовательской деятельности, с одной стороны, и на решение конкретных задач предприятия — с другой», — рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Инициативу министерства поддержал глава госкорпорации «Ростех» и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов. В пилотный проект производственной аспирантуры пригласят предприятия из состава ГК.

Для участия в проекте вуз должен иметь право на собственные образовательные стандарты, каким обладают научно-исследовательские университеты, а процент защиты в аспирантуре в срок должен составлять не ниже 30%.

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Минобрнауки аспирантура пилотный проект Валерий Фальков Сергей Чемезов
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