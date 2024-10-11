Минобрнауки запустит пилотный проект производственной аспирантуры
Минобрнауки планирует в 2025 году запустить пилотный проект производственной аспирантуры, сообщает пресс-служба ведомства.
В пятницу, 11 октября, руководители крупных промышленных предприятий и ректоры ведущих вузов обсудили создание этого проекта.
«По своему предназначению производственная аспирантура — это форма партнерства и кооперации университета с конкретной компанией, направленная на повышение эффективности исследовательской деятельности, с одной стороны, и на решение конкретных задач предприятия — с другой», — рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Инициативу министерства поддержал глава госкорпорации «Ростех» и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов. В пилотный проект производственной аспирантуры пригласят предприятия из состава ГК.
Для участия в проекте вуз должен иметь право на собственные образовательные стандарты, каким обладают научно-исследовательские университеты, а процент защиты в аспирантуре в срок должен составлять не ниже 30%.
Весной 2022 года правительство России запустило федеральный проект по созданию 30 передовых инженерных школ на площадках вузов в регионах России. На эти цели власти выделили более 36 млрд руб. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что школы будут создаваться в партнерстве с «Яндексом», «Ростехом», РЖД и другими компаниями, в дальнейшем их будет около 100.
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